Четверг, 16 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанские аграрии получат 50 инновационных технологических комплексов

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Фото с сайта минсельхоза Рязанской области

Рязанская область получит 50 инновационных самоходных опрыскивателей-разбрасывателей, – сообщает минсельхоз региона.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов и руководители сельхозпредприятий региона посетили в Самаре завод ООО «Пегас-Агро».

Итогом встречи стало подписание Дмитрием Филипповым и гендиректором «Пегас-Агро» Светланой Линник соглашения о поставке в Рязанскую область 50 инновационных самоходных опрыскивателей-разбрасывателей «Туман» по сниженным ценам.

«Туман» – современный высокопроизводительный технологический комплекс для внесения минеральных удобрений и средств защиты растений. Уже несколько лет многие предприятия Рязанской области пользуются такими комплексами и отзываются о технике очень положительно.

Рязанские аграрии получат 50 инновационных технологических комплексов
Рязанские аграрии получат 50 инновационных технологических комплексов
Рязанские аграрии получат 50 инновационных технологических комплексов
Рязанские аграрии получат 50 инновационных технологических комплексов
Рязанские аграрии получат 50 инновационных технологических комплексов
Рязанские аграрии получат 50 инновационных технологических комплексов

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