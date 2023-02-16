Рязанские аграрии получат 50 инновационных технологических комплексов

Рязанская область получит 50 инновационных самоходных опрыскивателей-разбрасывателей, – сообщает минсельхоз региона.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов и руководители сельхозпредприятий региона посетили в Самаре завод ООО «Пегас-Агро».

Итогом встречи стало подписание Дмитрием Филипповым и гендиректором «Пегас-Агро» Светланой Линник соглашения о поставке в Рязанскую область 50 инновационных самоходных опрыскивателей-разбрасывателей «Туман» по сниженным ценам.

«Туман» – современный высокопроизводительный технологический комплекс для внесения минеральных удобрений и средств защиты растений. Уже несколько лет многие предприятия Рязанской области пользуются такими комплексами и отзываются о технике очень положительно.