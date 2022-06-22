Рязанская выпускница получила максимальный результат по двум предметам на ЕГЭ

Алёна Мефодина, выпускница школы №3, набрала 100 баллов физике и по русскому языку, — пишет портал Рязанская область ВКонтакте.

На ЕГЭ по математике Алёна набрала 86 баллов и собирается подавать документы в технические вузы.

Выпускница рассказала, что отдаёт предпочтение точным наукам и интересуется гуманитарными. Алёна — частый участник конкурсов и олимпиад по литературе, русскому языку, физике и математике.

Высокие баллы выпускницы, по её словам — результат длительной усердной подготовки к экзаменам.