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Среда, 22 июня, 2022

Рязанская выпускница получила максимальный результат по двум предметам на ЕГЭ

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Татьяна Проводина

Рязанская выпускница получила максимальный результат по двум предметам на ЕГЭ

Фото из группы Рязанская область ВКонтакте

Алёна Мефодина, выпускница школы №3, набрала 100 баллов физике и по русскому языку, — пишет портал Рязанская область ВКонтакте.

На ЕГЭ по математике Алёна набрала 86 баллов и собирается подавать документы в технические вузы.

Выпускница рассказала, что отдаёт предпочтение точным наукам и интересуется гуманитарными. Алёна — частый участник конкурсов и олимпиад по литературе, русскому языку, физике и математике.

Высокие баллы выпускницы, по её словам — результат длительной усердной подготовки к экзаменам.

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