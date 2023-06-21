Среда, 21 июня, 2023
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Рязанская школьница набрала 295 баллов за ЕГЭ по трём предметам

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Выпускница Мария Зубрёнкова из Ермишинского района набрала 295 баллов за три ЕГЭ. Девушка получила 100 баллов за экзамен по русскому языку, 100 баллов – по обществознанию. На 95 баллов она сдала ЕГЭ по истории.

В официальной группе Рязанской области пишут, что она принимала участие в различных конкурсах, олимпиадах, имеет множество наград. Также Мария — волонтёр и член Российского движения школьников. В 2022 году стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Ученик года».

Мария претендует на получение золотой медали. Её могут также наградить знаком губернатора «За особые успехи в учении».

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