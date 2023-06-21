Рязанская школьница набрала 295 баллов за ЕГЭ по трём предметам

Выпускница Мария Зубрёнкова из Ермишинского района набрала 295 баллов за три ЕГЭ. Девушка получила 100 баллов за экзамен по русскому языку, 100 баллов – по обществознанию. На 95 баллов она сдала ЕГЭ по истории.

В официальной группе Рязанской области пишут, что она принимала участие в различных конкурсах, олимпиадах, имеет множество наград. Также Мария — волонтёр и член Российского движения школьников. В 2022 году стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Ученик года».

Мария претендует на получение золотой медали. Её могут также наградить знаком губернатора «За особые успехи в учении».