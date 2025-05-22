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Изображение от drobotdean на Freepik
Изображение от drobotdean на Freepik
Общество

Рязанская школа получила грант в 500 000 рублей на проект «Семья и песня»

Анастасия Мериакри

В Национальном центре «Россия» состоялось IV заседание Всероссийского родительского комитета. В рамках заседания рассмотрели ключевые направления в содержании проектов конкурса инициатив родительских сообществ. Организатором конкурса является Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ.

По итогам второго сезона конкурса денежной премией от 200 до 500 тысяч рублей отмечены 542 проекта.

Проект школы №3 города Рязани Семейный музыкальный фестиваль «Семья и песня» получит финансовую поддержку в размере 493 294 руб. В этом году проекту исполнилось 10 лет.

Авторами проекта являются члены Штаба воспитательной работы школы №3 и представители родительской общественности Елена Боборыкина и Анна Кузмина.

Проект будет реализован уже в сентябре 2025 года.

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