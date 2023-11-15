Рязанская школа-интернат №26 отметила серебряный юбилей

14 ноября в Рязанском музыкальном театре свой серебряный юбилей, двадцать пять лет со дня основания, отметила рязанская школа-интернат №26. Её воспитанниками являются слабовидящие дети.

Несмотря на недуг, учащиеся школы живут полноценной и насыщенной жизнью. Школа активно принимает участие в различных проектах и конкурсах, развивает творческие способности воспитанников, продвигает параолимпийский спорт. На базе интерната около 15 лет существуют два театральных сообщества: кукольный театр «Петрушка» и объединение «Звёздочки».

Свой праздник школа-интернат провела в стенах Рязанского музыкального театра не случайно. Совместно с театром школа реализует социальный проект «Белая трость», который помогает особенным детям приобщиться к творчеству. Юные актёры, участники проекта, показали постановку, основанную на произведении Станислава Горковенко «Буратино». Интересным стало то, что вместе с детьми выступила солистка музыкального театра Ирина Мезенева.

На юбилее присутствовали почётные гости. Среди них заместитель министра образования Рязанской области Александр Лощинин, уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова и другие. Гости произнесли тёплые слова, адресовали поздравления школьникам и педагогам, поблагодарили учителей и воспитателей за то, что они отдают всю свою любовь и души нелёгкой и важной работе.

Олеся Чугунова