Рязанская редакция «Новой газеты» продолжит работу

Редакция рязанского выпуска «Новой газеты» продолжит работу, сообщает сайт издания.

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Напомним, 28 марта федеральная «Новая газета» после получения второго предупреждения Роскомнадзора сообщила о приостановке деятельности во всех форматах до окончания спецоперации на Украине.

«Новая газета. Еженедельный рязанский выпуск» — отдельное СМИ, имеющее свидетельство о регистрации от 10 октября 2000 года. Предупреждения на неё не распространяется.

Редакция собирается поддерживать и печатную версию, и электронный формат. При этом не будут использованы федеральные материалы.