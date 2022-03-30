Рязанская прокуратура помогла детям самозанятых граждан

По инициативе прокуратуры в порядке совместной законодательной инициативы разработан и внесен в Рязанскую областную Думу законопроект «О внесении изменения в статью 21 Закона Рязанской области «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Рязанской области». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Законопроект разработан в целях обеспечения равных мер поддержки работающих граждан, включая физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых граждан), имеющих детей школьного возраста, в части установления для них оплаты (компенсации) стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления круглогодичного и сезонного действия Рязанской области в размере 100% предельного размера оплаты стоимости путевки.

В соответствии с пунктом 4 части статьи 21 Закона Рязанской области от 29.12.2010 № 169 — ОЗ «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Рязанской области» в состав понятия «дети работающих граждан» не входят дети самозанятых граждан. Законопроектом предлагается включить такую категорию населения в понятие «дети работающих граждан».

Сегодня, 30 марта, законопроект рассмотрен на заседании Рязанской областной Думы и поддержан депутатами.