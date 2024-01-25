Рязанская прокуратура подала иск к школе №17

Прокуратура Железнодорожного района подала административное исковое заявление суд, ответчиком по иску является рязанская школа №17. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Ранее прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите детей-инвалидов в части обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. По закону социальные объекты должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов. Проверка выявила, что там не оборудован пандус.

— По данному факту прокуратурой района в Железнодорожный районный суд г. Рязани направлено административное исковое заявление с требованием оборудовать на входе в образовательное учреждение пандус, которое рассмотрено и удовлетворено, — говорится в официальном сообщении ведомства.