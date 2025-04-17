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Фото: t.me/prokrzn
Власть и политика

Рязанская прокуратура через суд требует от Фонда капремонта устранить недостатки

Алексей Самохин

В Рязанской области прокуратура в судебном порядке обязала Фонд капитального ремонта устранить недостатки, допущенные при проведении капремонта кровли многоквартирного дома. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Подрядная организация допустила нарушения при проведении ремонта крыши дома в селе Подвязье, в результате кровля протекает. Прокурор обратился в суд с требованием возложить на Фонд обязанность устранить недостатки, допущенные при проведении капитального ремонта кровли жилого дома.

Заявленные требования судом удовлетворены.

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После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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