Понедельник, 24 июля, 2023
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Рязанская полиция рассказала о рейдах в минувшие выходные

7info

За прошедшие выходные сотрудники правоохранительных органов УМВД России по Рязанской области раскрыли 32 преступления. В рамках проведенных рейдов и профилактических мероприятий пресечено 875 административных правонарушений.

Изъято 116 литров алкогольной продукции, которая была реализована с нарушением законодательства Российской Федерации.

В ходе работы задержан 1 гражданин, находящийся в федеральном розыске.

Сотрудники УМВД России по Рязанской области успешно обеспечили общественный порядок и безопасность на 12 мероприятиях с массовым участием граждан.

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