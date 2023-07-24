Рязанская полиция рассказала о рейдах в минувшие выходные

Жители Ярославля рассказали «Про Городу» о прошлом продавщицы магазина, которая напала на ребенка в поселке Михайловский. Накануне женщина порезала 16-летней девочке лицо ножом. По словам одного из очевидцев, у них был давний конфликт. «В праздник одна девочка проходила мимо и поскользнулась, упала, эта женщина накинулась на нее и начала...