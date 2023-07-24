Рязанская полиция рассказала о рейдах в минувшие выходные

За прошедшие выходные сотрудники правоохранительных органов УМВД России по Рязанской области раскрыли 32 преступления. В рамках проведенных рейдов и профилактических мероприятий пресечено 875 административных правонарушений.
Изъято 116 литров алкогольной продукции, которая была реализована с нарушением законодательства Российской Федерации.
В ходе работы задержан 1 гражданин, находящийся в федеральном розыске.
Сотрудники УМВД России по Рязанской области успешно обеспечили общественный порядок и безопасность на 12 мероприятиях с массовым участием граждан.