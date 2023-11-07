Рязанская полиция подвела итоги праздничных выходных

Рязанская полиция подвела итоги массовых профилактических мероприятий, прошедших в регионе в праздничные выходные дни.

По данным пресс-службы УМВД Рязанской области, за период с 4 по 6 ноября пресечено 2527 административных правонарушений, раскрыто 47 преступлений. Задержаны три человека, числившихся в федеральном розыске.

Силовики изъяли 346 литров спиртного, реализовывавшегося с нарушением закона.

В отношении 13 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, составлены административные протоколы.

Полицейские обеспечили общественный порядок на 22 праздничных мероприятиях с массовым участием граждан. Грубых правонарушений не допущено.