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Рязанская полиция подвела итоги праздничных выходных

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Рязанская полиция подвела итоги массовых профилактических мероприятий, прошедших в регионе в праздничные выходные дни.

По данным пресс-службы УМВД Рязанской области, за период с 4 по 6 ноября пресечено 2527 административных правонарушений, раскрыто 47 преступлений. Задержаны три человека, числившихся в федеральном розыске.

Силовики изъяли 346 литров спиртного, реализовывавшегося с нарушением закона.

В отношении 13 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, составлены административные протоколы.

Полицейские обеспечили общественный порядок на 22 праздничных мероприятиях с массовым участием граждан. Грубых правонарушений не допущено.

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