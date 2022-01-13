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Четверг, 13 января, 2022
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Рязанская полиция изъяла у жителя Сапожка снайперскую винтовку

Александр Ильин

В Рязанской области полиция изъяла у 26-летнего жителя Сапожка снайперскую винтовку Токарева времён Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

По предварительным данным, мужчина нашёл обрез винтовки в ящике на свалке на окраине рабочего посёлка. После оружие он незаконно хранил в гараже на приусадебной территории. 

В полиции пояснили, что изъятая винтовка — редкое оружие, даже во время войны оно выпускалось ограниченными партиями. 

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Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы. 

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