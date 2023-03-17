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Рязанская полиция ищет очевидцев смертельного ДТП

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Следственное Управление МВД разыскивает очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 10 июля 2019 года.

Приблизительно в 17:20 на 25-м километре автодороги «Рязань – Ряжск» 42-летний мужчина за рулём ВАЗ, по предварительной информации, совершил столкновение с автомобилем Audi А6 под управлением 20-летнего жителя Старожиловского района. От удара автомобиль Audi совершил наезд на 68-летнего мужчину-пешехода. Также автомобиль столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 59-летнего мужчины.

В результате ДТП пешеход скончался. Всех, кто владеет информацией о случившемся, просят обращаться обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12 корпус 1.

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