Рязанская поэтесса Марина Малакова написала песню о Солотче, которую подарила жителям, побывав в доме-музее И.П. Пожалостина. Об этом сообщается в группе «Префектура Солотчи» ВКонтакте.
Марину, будучи педагогом, всегда привлекало творчество и природа родного края. Сначала были стихи и сценарии в родной Новоселовской школе, потом переросло в куклы-обережки-мотанки, душистые травники и стихотворение к каждому, а сейчас готовится книга с детскими стихами.
Марина Малакова дарит песню о Солотче, которую исполняют ее сын Илья Малаков и Екатерина Шеварева, всем жителям. Послушать песню можно здесь.
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