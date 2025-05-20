Рязанская поэтесса Марина Малакова написала песню о Солотче, которую подарила жителям, побывав в доме-музее И.П. Пожалостина. Об этом сообщается в группе «Префектура Солотчи» ВКонтакте.

Марину, будучи педагогом, всегда привлекало творчество и природа родного края. Сначала были стихи и сценарии в родной Новоселовской школе, потом переросло в куклы-обережки-мотанки, душистые травники и стихотворение к каждому, а сейчас готовится книга с детскими стихами.

Марина Малакова дарит песню о Солотче, которую исполняют ее сын Илья Малаков и Екатерина Шеварева, всем жителям. Послушать песню можно здесь.