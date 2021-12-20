Рязанская ОКБ получила новую лапароскопическую стойку

ОКБ в Рязани получила новую лапароскопическую стойку. Об этом на странице ВКонтакте сообщил главврач клиники Андрей Карпунин.

— Большой профессиональной радостью для всей нашей хирургической службы стала новая лапароскопическая стойка, которую мы получили по программе регионального развития здравоохранения, — написал медик.

Лапароскопическая стойка — это комплект оборудования, предназначенный для работы на органах брюшной полости. Она необходима специалистам, которые работают с патологиями желудка, печени, желчных путей, кишечника, поджелудочной железы, в том числе, спасают людей от рака.

Такие оперативные вмешательства требуют четкого изображения, чтобы увидеть и удалить все раковые клетки, распознать структуры тканей. Хирурги видят все это с помощью камеры и экрана.

Реклама

На новой стойке они имеют изображение особой четкости, с HD качеством. Кроме того, стойка оснащена современным инсуфлятором, именно он поддерживает давление внутри брюшной полости, и электрохирургическим блоком.

— Такое оборудование еще недавно считалось прерогативой крупных федеральных клиник. Но теперь оно есть и в нашей Областной клинической больнице, — написал Карпунин.

Новая лапароскопическая стойка в эксплуатации всего несколько дней. Но с ее помощью уже провели несколько высокотехнологичных операций.