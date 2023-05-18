Четверг, 18 мая, 2023
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Рязанская облдума утвердила 12 членов региональной Общественной палаты

Татьяна Проводина
Изображение от katemangostar на Freepik

Рязанская областная дума 17 мая утвердила треть нового состава Общественной палаты региона – 12 человек, выдвинутых от НКО и общественных объединений.

В утверждённый список вошли:

1. Виктор Фёдорович Боборыкин – Рязанская областная общественная организация инвалидов Союз «Чернобыль»;

2. Елена Евгеньевна Большакова – Региональная профессиональная общественная организация «Рязанское библиотечное общество»;

3. Инна Вячеславовна Калашникова – Рязанский областной союз организаций профсоюзов;

4. Илья Андреевич Крючков – Общественная организация Совет ветеранов физкультуры, спорта и туризма Рязанской области;

5. Любовь Юрьевна Ларина – Рязанская региональная общественная организация по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковый отряд «Ока – Рязань»;

6. Антон Евгеньевич Матренин – автономная некоммерческая организация Центр развития детей и молодежи «Пламенный»;

7. Алексей Евгеньевич Морозов – региональная общественная организация «Федерация пэйнтбола Рязанской области»;

8. Виталий Юрьевич Попов – Рязанская региональная общественная организация по поддержке семьи и сохранению семейных ценностей «Равновесие»;

9. Ирина Владимировна Сизова – Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»;

10. Максим Дмитриевич Стрельников – «Ассоциация предпринимателей Рязанской области»;

11. Максим Владимирович Шадрин – Ассоциация органов территориального общественного самоуправления Рязанской области;

12. Владимир Викторович Янаки – АНО высшего образования «Современный технический университет».

Председатель комитета по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Игорь Мурог отметил, что все утверждённые кандидатуры и представленные документы соответствуют требованиям действующего законодательства.

Ранее треть состава Общественной палаты Рязанской области утвердил губернатор Павел Малков.

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