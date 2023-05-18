Рязанская облдума утвердила 12 членов региональной Общественной палаты

Жительница Белгородской области пожаловалась министру здравоохранения Андрею Иконникову, что ее мобилизованному мужу не дали обезболивающее, пишет «Бел.Ру». По ее словам, у военного заболел зуб и его выдергивали без соответствующих препаратов. Глава регионального Минздрава отметил, что военный госпиталь, где лежит боец, относится к Минобороны. При этом проблем с лекарствами нет. «С...