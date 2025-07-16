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Власть и политика

Рязанская облдума подвела итоги весенней сессии и седьмого созыва

Валерия Мединская

Депутаты Рязанской областной Думы в среду, 16 июля, подвели итоги работы завершающейся весенней сессии и в целом седьмого созыва. В заседании принял участие губернатор Павел Малков. Глава региона поблагодарил парламентский корпус за грамотную командную работу на протяжении всего периода, поддержку важнейших инициатив и оперативность рассмотрения законопроектов.

– В современных условиях это жизненная необходимость. Мы смогли четко отработать поручения Президента, все задачи федерального центра. Это показатель высокого уровня депутатской ответственности и профессионализма. Самые значимые вопросы всегда в поле зрения областной Думы – это развитие ключевых отраслей экономики, рост социального благополучия, качественное бюджетное планирование, контроль расходования средств. Хочу также отметить укрепление диалога с жителями. Это неотъемлемая часть работы с избирателями, – подчеркнул Павел Малков. – Наша общая цель – благополучие рязанцев, развитие региона. Люди хотят жить достойно и комфортно. Задача власти – эти условия обеспечить, и регион сейчас уверенно двигается вперед.

Рязанская облдума подвела итоги весенней сессии и седьмого созыва Итоги работы регионального парламента за последние пять лет подведены на итоговом заседании весенней сессии 2025 года.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин напомнил, что за пять лет было рассмотрено и принято более 600 законов. Ориентиром для депутатов стали национальные цели развития, которые обозначил глава государства, а инструментом их достижения – национальные проекты:

– Благодаря их реализации в нашем регионе появились новые школы, детские сады, ФАПы, дороги, продолжается благоустройство общественных пространств, реконструкция домов культуры. Все это требовало оперативной четкой работы с бюджетом, и я считаю, что мы с ней справились. Ежегодно вместе с жителями мы выходим на сотни объектов, которые строятся и ремонтируются в рамках национальных проектов, по программе поддержки местных инициатив. СВО, пандемия, западные санкции – те вызовы, с которыми столкнулась наша страна, и мы все вместе их преодолеваем. Важно, что в такой непростой ситуации мы смогли поддержать и экономику, и людей.

Спикер регионального парламента добавил, что своевременно принятые решения на федеральном и региональном уровне позволили сохранить пострадавшие отрасли, организации малого и среднего бизнеса, налогооблагаемую базу. Собственные доходы областного бюджета за пять лет увеличились почти в 2 раза.

Рязанская облдума подвела итоги весенней сессии и седьмого созыва Итоги работы регионального парламента за последние пять лет подведены на итоговом заседании весенней сессии 2025 года.

– Благодаря этому мы смогли исполнить все социальные обязательства, проиндексировать действующие меры социальной поддержки граждан, ввести новые. В Рязанской области проживают 120 тысяч семей с детьми, 16,5 тысяч из них – многодетные. Мы создаём условия, чтобы таких семей становилось больше. Только за последние три года законодательно закрепили больше десятка новых мер поддержки. Многие из них инициировал губернатор, – рассказал Аркадий Фомин. – Вместе с областным правительством, органами местного самоуправления мы продолжаем реализовывать национальные проекты, развивать муниципалитеты, наращивать поддержку участников СВО, старшего поколения. Большую помощь оказывают депутаты Государственной Думы, сенаторы, главный федеральный инспектор. Все мы – одна большая команда, которая работает в интересах родного края. Выражаю признательность всем депутатам седьмого созыва! У нас бывают разные мнения, бывают жаркие споры, но стремление у нас одно – оправдать ожидания людей, которые доверили нам право отстаивать их интересы.

В ходе итогового заседания Рязанской областной Думы представителям депутатского корпуса были вручены награды губернатора и регионального парламента. Восьмой созыв областного законодательного собрания будет сформирован осенью после проведения выборов, которые состоятся в сентябре 2025 года.

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