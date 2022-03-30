Рязанская облдума одобрила компенсацию самозанятым гражданам стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря

30 марта состоялось заседание Рязанской областной Думы. В повестку заседания вошёл вопрос принятия решения о компенсации стоимости детских путёвок самозанятым гражданам и отчёт руководителя регионального Управления МВД о результатах работы ведомства за 2021 год.

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Парламентарии одобрили внесение изменения в закон «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Рязанской области». Новая законодательная норма предполагает установление для самозанятых граждан права на оплату (компенсацию) стоимости приобретаемых путевок в сезонные оздоровительные лагеря, которая будет составлять 100 % предельного размера оплаты стоимости путевки на одного ребенка в сутки. Отметим, что в начале года право на компенсацию затрат на детский отдых получили все работающие родители. Корректировки в законодательстве позволили обеспечить равные права на отдых и оздоровление школьников для всех семей.

В своём докладе об итогах деятельности Управления МВД России по Рязанской области Владимир Алай отметил: в 2021 году снизилось на 8,7% количество зарегистрированных преступлений. При этом уровень преступности в регионе – самый низкий в ЦФО. А по раскрываемости преступлений Рязанская область заняла 16 место в общефедеральном рейтинге.

Говоря о конкретных показателях работы, Владимир Алай доложил: удалось выявить больше тяжких и особо тяжких экономических преступлений (519 дел), установлено 55 фактов взяточничества. Благодаря принятым профилактическим мерам снизилось количество преступлений, совершённых повторно. Меньше уголовно-наказуемых деяний совершено гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Рязанским полицейским удалось стабилизировать дорожную обстановку: снизилось общее количество ДТП на 7,4%, на дорогах Рязанской области погибло и получило травмы на 11,9% и на 6,2% меньше человек соответственно.

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Активная работа велась и по ряду других направлений: выявление незаконной миграции, пресечение деятельности организованных преступных группировок. Обсуждая доклад, депутаты затронули ряд важных вопросов. Они поинтересовались, как выстраивается взаимодействие между гражданами и участковыми. Говоря о важности этой работы, председатель Облдумы Аркадий Фомин отметил: необходимо вести разъяснительную работу с гражданами о возможности использования современных дистанционных каналов связи для обращения к участковым.

Депутат Денис Сидоров спросил, что намерены делать рязанские полицейские в случае роста случаев угона автомобилей и точек несанкционированной торговли алкоголем. Владимир Алай отметил, что в региональном Управлении МВД держат эти вопросы на особом контроле. Так, в ведомстве увеличили штат ГИБДД. Экипажи Госавтоинспекции будут инспектировать все районы Рязанской области и особенно те, в которых учащаются случаи автомобильных краж и угонов. Что касается несанкционированной торговли алкоголем, точки, где ведётся незаконная продажа спиртного, выявляются вместе с сотрудниками ФСБ. Работа в этом направлении ведётся также активно.

Доклад руководителя Управления МВД России по Рязанской области депутаты приняли к сведению.