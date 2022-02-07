Рязанская областная Дума законодательно закрепит бесплатное предоставление систем мониторинга крови детям с сахарным диабетом первого типа

В понедельник, 7 февраля, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин и депутат регионального парламента Татьяна Панфилова встретились с родителями детей с сахарным диабетом первого типа. Они обсудили проект закона, гарантирующего бесплатное предоставление всем детям с данным заболеванием систем непрерывного мониторинга и расходных материалов.
Аркадий Фомин отметил, что разработке документа предшествовала большая работа. В конце прошлого года по инициативе Губернатора Николая Любимова при содействии депутата Госдумы РФ от Рязанской области Андрея Макарова региону были выделены средства на закупку оборудования и приобретены первые приборы тестирования.
Проект документа предусматривает внесение изменений в закон «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области». Для обеспечения 342 несовершеннолетних с сахарным диабетом первого типа ежегодно потребность областного бюджета ориентировочно составит 54 млн руб. Планируется, что сумма будет корректироваться в случае выявления новых пациентов.
В ходе встречи родители высказали свои предложения относительно проекта закона, которые будут учтены при подготовке финальной редакции документа. Они поблагодарили парламентариев за внимание к проблеме, являющейся общей для многих регионов, и ее оперативное решение. Было отмечено, что опыт Рязанской области может быть использован другими субъектами. Также родители задали вопросы, касающиеся особенностей лекарственного обеспечения и медицинского сопровождения детей, больных диабетом. Аркадий Фомин пообещал проработать озвученные темы в оперативном порядке.
Заключение по обсуждаемому законопроекту даст Губернатор, после чего документ будет рассмотрен на пленарном заседании Рязанской областной Думы.