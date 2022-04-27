Рязанская областная Дума утвердила корректировки регионального бюджета

На заседании областной Думы в среду, 27 апреля, депутаты утвердили изменения в бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Поправки направлены на поддержание финансовой устойчивости региона.

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В целях ускорения расчетов и снижения инфляционного давления на областной бюджет принято решение об увеличении в текущем году авансового платежа по государственным контрактам и договорам, ранее предусмотренного в размере до 30%. Теперь он будет варьироваться от 50 до 90%.

С учетом расширения перечня мероприятий в сфере занятости населения, осуществляемых за счет целевых средств федерального бюджета, корректировками была установлена возможность предоставления соответствующих субсидий работодателям. Дополнительные субсидии также смогут получать некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках государственной программы Рязанской области «Экономическое развитие».

В связи с проведенным отбором на предоставление субсидий для осуществления дорожной деятельности были внесены изменения в распределение финансовых средств бюджетам муниципальных образований. Кроме того, депутаты утвердили уточненное распределение субсидий на техническое оснащение муниципальных музеев.