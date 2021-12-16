Рязанская областная Дума утвердила бюджет региона на предстояющую трёхлетку

На заседании регионального парламента в среду, 15 декабря, законодатели рассмотрели и приняли во втором (окончательном) чтении Закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Проект закона поступил в областную Думу 29 октября в электронном виде и прошел все установленные этапы. Документ был вынесен на публичные слушания с участием общественности, обсуждался на заседаниях профильных комитетов.

Перед вторым чтением бюджета депутаты вернулись к рассмотрению основных параметров главного финансового документа, поскольку на федеральном уровне регионам были дораспределены межбюджетные трансферты. Рязанской области на три предстоящих года дополнительно выделен 21 млрд. рублей. В связи с этим доходы на 2022 год за счет поступивших федеральных средств увеличены на 8,3 млрд. рублей по сравнению с первым чтением и утверждены в размере 77,2 млрд. рублей, расходы составили 82,4 млрд. рублей, дефицит не изменился — 5,2 млрд. рублей.

Председатель регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что утвержденный бюджет сохранил свою социальную направленность.

– Все обязательства государства перед гражданами обеспечены финансированием. Более того, заложены ресурсы для поддержки инфраструктурных и инвестиционных проектов, реализация которых увеличит налоговые доходы и будет способствовать развитию экономики региона, – подчеркнул Председатель областной Думы. – Бюджет — это не просто цифры. Это конкретные меры поддержки различных категорий населения, новые социальные объекты, строительство дорожной инфраструктуры, дальнейшее решение проблем здравоохранения, в том числе укрепление первичного звена. Все это заложено в принятом бюджете, наша задача теперь — сосредоточиться на максимальной эффективности использования выделенных средств.

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В 2022 году в регионе будут реализовываться мероприятия 11 национальных проектов, которые направлены на достижение национальных целей и задач, установленных указами Президента России. На трехлетний период в областном бюджете на них предусмотрено более 55 млрд. рублей.