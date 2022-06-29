Рязанская областная Дума расширила список получателей налоговых льгот

На заседании областной Думы в среду, 29 июня, депутаты утвердили корректировки в региональный закон «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения на территории Рязанской области».

Изменения в законодательство направлены на увеличение количества занятых в сфере малого предпринимательства. Так, в случае уплаты налогов по упрощенной системе список получателей налоговых льгот дополнен шестью видами деятельности. В их числе — ремонт компьютерного и периферийного компьютерного и коммуникационного оборудования, производство музыкальных инструментов, гостиничный бизнес и услуги по предоставлению мест временного проживания.

При работе по патентам налоговая ставка 0 процентов устанавливается при оказании услуг по ремонту компьютерного и периферийного компьютерного и коммуникационного оборудования, производству музыкальных инструментов, украшений для интерьера и аналогичных изделий из стекла и хрусталя.

Кроме того, в целях развития малого бизнеса в сфере туризма расширен перечень видов деятельности, где можно работать по патенту. В их число включили деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах.

Всего поправками в региональный закон о патентной системе налогообложения, который поддержали депутаты, добавлено семь позиций, в том числе производство пищевых продуктов, безалкогольных напитков, упакованной питьевой и минеральной воды, одежды, спортивных товаров, музыкальных инструментов, украшений для интерьера и аналогичных изделий из стекла и хрусталя.