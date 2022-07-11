7info7

Рязанская областная Дума провела субботник на тропе Паустовского в Солотче

Депутаты и сотрудники аппарата регионального парламента провели очередной субботник на тропе Паустовского в Солотче. Это организованная сеть лесных дорожек для пешеходных, велосипедных, лыжных прогулок. Их общая протяженность достигает ста километров. На этот раз участники субботника помогли расчистить часть проложенного пути от мусора, а также установили на деревьях цветные указатели маршрутов.

Проект «Экологическая тропа Паустовского в поселке Солотча» реализуют с 2019 года. Посетители эколого-туристического объекта могут познакомиться со знаменитыми мещерскими местами, воспетыми в произведениях Константина Георгиевича Паустовского.

Рязанская областная Дума провела субботник на тропе Паустовского в Солотче
Рязанская областная Дума провела субботник на тропе Паустовского в Солотче
Рязанская областная Дума провела субботник на тропе Паустовского в Солотче
Рязанская областная Дума провела субботник на тропе Паустовского в Солотче
Рязанская областная Дума провела субботник на тропе Паустовского в Солотче
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7