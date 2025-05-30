Рязанская областная Дума провела праздник для детей

В преддверии Дня защиты детей в Рязани 30 мая прошел праздник для детей участников СВО, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из многодетных семей (0+). Мероприятие организовано Рязанской областной Думой.

Для юных рязанцев работали площадки с мастер-классами по лепке вареников, рисованию, созданию открыток, лепке из пластилина. Классики, твистер, игра в мяч, бирпонг (шарики для пинг-понга кидают в стаканы с водой) – так была представлена активная программа для детей. Все умело слепленные вареники сварили при ребятах, и каждый автор мог попробовать свое произведение искусства на вкус. Взрослые и дети пили горячий чай из настоящего самовара с пирожками.

«Судя по эмоциям и улыбкам детей, праздник удался! Ребятам созданы все условия для общения, творчества и, самое главное, коммуникации, чтобы они познакомились, пообщались, просто повеселились, и это очень здорово. Поэтому хорошее настроение, интерес, ну и возможность проявить себя творчески – всё сегодня здесь представлено, – приветствовал собравшихся председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. – Искренне хочу, чтобы сегодняшний день запомнился вам, уважаемые ребята, всеми теми активностями, которые для вас организовала большая команда депутатов Рязанской областной Думы, ваших родителей, всех неравнодушных людей, которые заботятся, думают и живут для вас. Я поздравляю всех нас с Днем защиты детей, желаю всем здоровья, хорошего настроения и всего самого доброго».

Для гостей праздника выступили воспитанники рязанского детского музыкального театра «Созвездие добра». С импровизированной сцены в исполнении детей звучали любимые песни рязанцев.