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Власть и политика

Рязанская областная Дума приняла закон, уточняющий порядок формирования региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов

Анастасия Мериакри

В ходе заседания Рязанской областной Думы, состоявшегося в среду, 14 мая, депутаты приняли закон, уточняющий порядок формирования региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Согласно нововведениям, она становится бессрочной: вместо ранее установленного 30-летнего периода действия программы теперь предусмотрен срок, необходимый для проведения капитального ремонта во всех многоквартирных домах.

Также изменены критерии определения очередности ремонта. Из их перечня исключено наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан в связи с тем, что указанный критерий будет оцениваться при обследовании технического состояния дома в порядке, установленном Правительством Рязанской области. 

Реализация закона позволит усовершенствовать систему капитального ремонта, повысить эффективность использования средств собственников, уплачиваемых в качестве взносов.

Рязанская областная Дума приняла закон, уточняющий порядок формирования региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Согласно нововведениям, программа капремонта становится бессрочной: вместо ранее установленного 30-летнего периода действия программы теперь предусмотрен срок, необходимый для проведения капитального ремонта во всех многоквартирных домах.
Рязанская областная Дума приняла закон, уточняющий порядок формирования региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Согласно нововведениям, программа капремонта становится бессрочной: вместо ранее установленного 30-летнего периода действия программы теперь предусмотрен срок, необходимый для проведения капитального ремонта во всех многоквартирных домах.
Рязанская областная Дума приняла закон, уточняющий порядок формирования региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Согласно нововведениям, программа капремонта становится бессрочной: вместо ранее установленного 30-летнего периода действия программы теперь предусмотрен срок, необходимый для проведения капитального ремонта во всех многоквартирных домах.

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