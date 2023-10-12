Рязанская областная Дума подписала соглашение о сотрудничестве с Законодательным Собранием Санкт-Петербурга

Сегодня, 11 октября, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский подписали соглашение о сотрудничестве. Встреча прошла в парламенте северной столицы.
Соглашение направлено на укрепление межпарламентских связей. Стороны намерены сотрудничать в целях совершенствования законодательной базы, повышения эффективности планирования законотворческой деятельности и качества принимаемых правовых актов. Планируется развивать информационное взаимодействие, укреплять парламентский контроль, взаимодействовать в иных вопросах.
В рамках рабочей поездки председатель Рязанской областной Думы выступил на пленарном заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Аркадий Фомин от имени губернатора Рязанской области Павла Малкова и депутатов регионального парламента поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за поддержку Рязанской области в реализации многих проектов. Он отметил, что у регионов много общих направлений для развития:
В завершении выступления Аркадий Фомин пригласил делегацию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга с ответным визитом в Рязанскую область.
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