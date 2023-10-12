Рязанская областная Дума подписала соглашение о сотрудничестве с Законодательным Собранием Санкт-Петербурга

Сегодня, 11 октября, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский подписали соглашение о сотрудничестве. Встреча прошла в парламенте северной столицы.

Соглашение направлено на укрепление межпарламентских связей. Стороны намерены сотрудничать в целях совершенствования законодательной базы, повышения эффективности планирования законотворческой деятельности и качества принимаемых правовых актов. Планируется развивать информационное взаимодействие, укреплять парламентский контроль, взаимодействовать в иных вопросах.

– Изучение передовых наработок, лучших практик наших регионов – хороший стимул для движения вперёд. Ведь от нас, парламентариев, люди ждут действий, реальных шагов по улучшению качества жизни. Нам интересен ваш опыт в вопросах территориального планирования, благоустройства, развития сферы туризма, решении инфраструктурных проблем. Многие ваши инициативы приняты на федеральном уровне. Мы готовы укреплять сотрудничество между фракциями, комитетами, на уровне депутатов, – сказал Аркадий Фомин.

– Документ, который мы подписали сегодня, открывает большие возможности для обмена законотворческим опытом. Уверен, мы должны применять народную дипломатию для достижения многих целей. Уже несколько лет мы продвигаем федеральный проект «Дорогами Победы», он направлен на сохранение исторической памяти. Приглашаем рязанских коллег присоединиться и в следующем году проехать с нами по дорогам, которыми когда-то шли наши деды, делая своё важное и трудное дело. В 2024 году исполнится 80 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, очень надеемся увидеть рязанских коллег, ветеранов-блокадников, которые живут в Рязанской области, на торжественных мероприятиях по этому случаю, – подчеркнул Александр Бельский.

В рамках рабочей поездки председатель Рязанской областной Думы выступил на пленарном заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Аркадий Фомин от имени губернатора Рязанской области Павла Малкова и депутатов регионального парламента поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за поддержку Рязанской области в реализации многих проектов. Он отметил, что у регионов много общих направлений для развития:

– У нас есть совместные точки роста. Одно из перспективных направлений – развитие беспилотной авиации. Утвержден профильный национальный проект. По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина в 11 регионах, в том числе в Рязанской области и Санкт-Петербурге, создается сеть проектирования и производства беспилотников. В нашем регионе профильный Центр разместится на базе Аэрокосмической долины. Параллельно мы ведём разработку мер поддержки этой отрасли. Нам будет полезен опыт Санкт-Петербурга в создании законодательной основы научно-технической политики субъекта, в вопросах поддержки производства беспилотных авиационных систем, стимулирования деятельности технопарков. Оба парламента активно работают над законами, направленными на поддержку материнства и детства.

В завершении выступления Аркадий Фомин пригласил делегацию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга с ответным визитом в Рязанскую область.