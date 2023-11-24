Рязанская областная Дума подписала соглашение о сотрудничестве с Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин и председатель Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный подписали соглашение о сотрудничестве.
Соглашение направлено на укрепление межпарламентских связей. Стороны намерены сотрудничать в целях совершенствования законодательной базы, повышения эффективности планирования законотворческой деятельности и качества принимаемых правовых актов. Планируется развивать информационное взаимодействие, укреплять парламентский контроль.
Председатель Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный поблагодарил рязанских коллег за теплый прием и выразил уверенность в дальнейшей успешной работе на благо страны.
Гостям постарались оказать радушный прием, провели экскурсию и рассказали об историческом значении здания Дворянского собрания, в котором работает Рязанская областная Дума.
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