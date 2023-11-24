Пятница, 24 ноября, 2023
На главнуюНовости РязаниВласть

Рязанская областная Дума подписала соглашение о сотрудничестве с Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея

7info7
spot_img

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин и председатель Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение направлено на укрепление межпарламентских связей. Стороны намерены сотрудничать в целях совершенствования законодательной базы, повышения эффективности планирования законотворческой деятельности и качества принимаемых правовых актов. Планируется развивать информационное взаимодействие, укреплять парламентский контроль.

– Рязанская областная Дума всегда открыта для сотрудничества, обмена опытом законотворческой деятельности. Нам интересны ваши инициативы, которые нашли поддержку на федеральном уровне. Это укрепление агропромышленного комплекса, поддержка тружеников села, многодетных семей, совершенствование налогового законодательства. Теперь мы на полноправных партнерских отношениях можем выстраивать нашу работу. Надеюсь, что заложенные сегодня основы сотрудничества будут способствовать развитию наших регионов, – сказал Аркадий Фомин.

Председатель Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный поблагодарил рязанских коллег за теплый прием и выразил уверенность в дальнейшей успешной работе на благо страны.

– Мы высоко ценим сотрудничество Республики Адыгея и Рязанской области в рамках заключенного в 2018 году соглашения о межрегиональном взаимодействии. Безусловно, реализация данного документа и дальнейшее его развитие невозможно без фундаментальной региональной законодательной базы, над которой парламентарии наших субъектов работают в ежедневном режиме и с учетом требований времени. Уверен, что соглашение, которое мы сегодня подписали, послужит реализации всех запланированных мероприятий, укреплению межпарламентского сотрудничества, основ федерализма российской государственности и исполнению президентских поручений. Желаю плодотворной работы на благо Республики Адыгея, Рязанской области и нашего великого Отечества – Российской Федерации! – подчеркнул Владимир Нарожный и пригласил рязанских парламентариев посетить Республику Адыгея с ответным визитом.

Гостям постарались оказать радушный прием, провели экскурсию и рассказали об историческом значении здания Дворянского собрания, в котором работает Рязанская областная Дума.

Рязанская областная Дума подписала соглашение о сотрудничестве с Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея
Рязанская областная Дума подписала соглашение о сотрудничестве с Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея
Рязанская областная Дума подписала соглашение о сотрудничестве с Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея
Рязанская областная Дума подписала соглашение о сотрудничестве с Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах