Рязанская областная Дума подписала соглашение о сотрудничестве с Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея

– Мы высоко ценим сотрудничество Республики Адыгея и Рязанской области в рамках заключенного в 2018 году соглашения о межрегиональном взаимодействии. Безусловно, реализация данного документа и дальнейшее его развитие невозможно без фундаментальной региональной законодательной базы, над которой парламентарии наших субъектов работают в ежедневном режиме и с учетом требований времени. Уверен, что соглашение, которое мы сегодня подписали, послужит реализации всех запланированных мероприятий, укреплению межпарламентского сотрудничества, основ федерализма российской государственности и исполнению президентских поручений. Желаю плодотворной работы на благо Республики Адыгея, Рязанской области и нашего великого Отечества – Российской Федерации! – подчеркнул Владимир Нарожный и пригласил рязанских парламентариев посетить Республику Адыгея с ответным визитом.