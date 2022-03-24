Рязанская областная Дума одобрила понижение налоговой ставки для ряда субъектов малого и среднего предпринимательства

На заседании Рязанской областной Думы 23 марта депутаты утвердили изменения в региональном законодательстве, предусматривающие снижение налоговых ставок для предприятий обрабатывающей промышленности, использующих упрощенную систему налогообложения. На 2022 год в три раза снижена ставка налога, уплачиваемого при применении УСН: с 6% до 2% при налогообложении доходов и с 15% до 5% при налогообложении доходов, уменьшенных на величину расходов. Данная мера позволит снизить налоговую нагрузку на бизнес в условиях действия санкций. Преференциями смогут воспользоваться более 3 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

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В настоящее время в регионе уже действуют льготы для МСП, которые принимались в период пандемии и были продлены на 2022 и 2023 годы. Это пониженные в два раза ставки для организаций и предпринимателей по 15 видам деятельности, в отношении которых были введены ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, и для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Данная норма распространяется более чем на 4 тысячи предпринимателей. Кроме того, в три раза были понижены ставки для порядка 8 тысяч налогоплательщиков, применявших в 2020 году ЕНВД и перешедших на упрощенную систему налогообложения.

Министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев проинформировал депутатов о том, что постановлением правительства региона в качестве дополнительной меры поддержки бизнеса были установлены налоговые каникулы. До 30 октября 2022 года продлены сроки уплаты авансовых платежей за 1 квартал 2022 года по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы налогообложения, налогу на имущество организаций, по транспортному и земельному налогам. Также до указанной даты продлена возможность уплаты налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, срок уплаты которого приходится на II квартал 2022 года. Особую значимость данной мере поддержки придает то, что она коснется всех субъектов бизнеса (малого, среднего и крупного) во всех сферах предпринимательства.