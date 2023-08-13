Рязанская области продолжает развивать гуманитарные и деловые связи в Кубой

В РязГМУ прошло первое заседание Рязанского отделения Российского общества дружбы с Кубой, сообщает сайт правительства Рязанской области.

По словам присутствовавшего на встрече губернатор Рязанской области Павла Малкова, регион продолжает развивать гуманитарные и деловые связи с Кубой. Весной в Рязань приезжала делегация посольства страны, прошла выставка картин, посвящённых Кубе.

Ректор РязГМУ Роман Калинин подчеркнул, что с созданием регионального отделения общества открываются новые горизонты сотрудничества с Республикой. Отделение будет работать не только в РязГМУ, но и в других учебных заведениях Рязани.

В ходе заседания обсуждались вопросы формирования руководящих органов регионального отделения, план работы на ближайшее время.