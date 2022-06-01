Рязанская области может получить большие деньги, войдя в федеральные программы

31 мая врио губернатора Павел Малков встретился с находящемся в регионе председателем Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутатом от Рязанской области Андреем Макаровым. Подробности сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Павел Малков заявил, что регион обязан использовать поддержку, которую оказывает регионам федеральный центр. особенно сейчас, когда формируется бюджет на следующий год и среднесрочную перспективу.

По его мнению, Рязанская область должна участвовать в наибольшем числе федеральных программ.

— Считаю, что отраслевые ведомства обязаны войти в каждую возможную федеральную программу, в каждый проект. Регион не может остаться в стороне от дополнительных средств, которые нам просто необходимы, — приводит слова руководителя пресс-служба правительства.

В этом вопросе Малков рассчитывает на поддержку Андрея Макарова.

Депутат, в свою очередь, обратил внимание на важнейшее решение Президента РФ о поддержке региональных бюджетов. Средства, выделенные на замену коммерческого долга, инфраструктурные кредиты, позволят бюджету области освободить почти миллиард рублей.