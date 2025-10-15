Рязанская область завоевала 36 медалей на Российской агропромышленной выставке

Рязанская область завоевала 36 медалей на выставке «Золотая осень – 2025». Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия.

На XXVII Российской агропромышленной выставке в «Тимирязев центре» был проведен конкурс «За производство высококачественной пищевой продукции», в котором приняли участие более 50 предприятий агропромышленного комплекса Рязанской области. В результате этого конкурса рязанские производители получили 15 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую медали. Традиционно высокий уровень продукции региона демонстрируют шоколад, сладости, сыры, мёд и напитки.

Наградами высшей пробы отмечены животноводы региона, где представители Рязанской области завоевали девять золотых медалей. Награды получили коровы голштинской породы, лошади русской верховой и будённовской пород, а также парский карп.

Фермеры Рязанской области также получили награды от Министерства сельского хозяйства России за проекты, получившие грантовую поддержку, как сообщили в управлении гостехнадзора Рязанской области. До конца недели будут объявлены результаты конкурса в области растениеводства.

«Нам есть чем гордиться: в последние годы темпы роста сельхозпроизводства в регионе существенно превышают среднероссийские показатели. Благодарю наших аграриев за добросовестный труд!», — отметил губернатор Павел Малков.