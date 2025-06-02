Рязанская область заняла первое место по темпам снижения смертности от онкозаболеваний в 2024 году

В 2024 году Рязанская область вышла на первое место по темпам снижения смертности от онкозаболеваний. Об этом сообщил вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов ВКонтакте.

Артём Бранов по поручению губернатора Павла Малкова посетил Рязанский областной онкологический диспансер. Глава региона уделяет большое внимание развитию здравоохранения и онкологической службы в регионе.

В новом здании онкодиспансер работает два года. В медучреждении проводят диагностику современным оборудованием, при этом техническая составляющая больницы постоянно совершенствуется. На базе диспансера создана централизованная лаборатория с новейшим оборудованием и препаратами. Благодаря этому повышается качество анализов, скорость и точность диагностики.

Обход диспансера помог выявить ряд недостатков, допущенных при строительстве здания. Среди них: некачественная мебель, дверные блоки, душевые кабины. Подрядчик устранит недочёты в рамках гарантийных обязательств.

«Приняли решение в 2026–2027 годах провести капитальный ремонт радиологического отделения диспансера, будем обновлять помещения и оборудование», — отметил Артём Бранов.

Службу онкологической помощи в регионе продолжат развивать по всем направлениям.