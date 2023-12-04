Рязанская область заняла 8-е место в РФ по отсутствию вредных привычек

Рязанская область заняла 8-е место в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек. Исследование проводило РИА «Новости».

Для составления рейтинга использовались показатели за 2020-2022 годы. Среди них – статистика по продаже алкоголя и потреблению табачных изделий, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Выше Рязанской области – с 1 по 7 места – расположились Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Ульяновская область, Кабардино-Балкарская Республика, Волгоградская область и Республика Башкортостан.

При этом, отмечают создатели рейтинга, Рязанский регион опустился на три места ниже по сравнению с прошлым годом.