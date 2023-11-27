Рязанская область заняла 54 место рейтинга регионов по способности накопить миллион

Рязанская область заняла 54-е место рейтинга регионов России по способности населения накопить миллион рублей. Рейтинг составили аналитики РИА Новости.

По подсчётам экспертов, среднестатистическому россиянину необходимо более 10 лет, чтобы накопить эту сумму. Жителю Рязани потребуется 11,8 года. 17% работников не смогут накопить миллион и за 15 лет трудового стажа.

Лидером по скорости накопления является Чукотский автономный округ — 5 лет и 4 месяца.

Среднестатистическому жителю Ингушетии придётся копить свыше 15 лет.