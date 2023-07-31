Рязанская область заняла 53-е место в рейтинге регионов по доступности бензина

В рейтинге регионов по доступности бензина, составленном РИА Новости, Рязанская области заняла 53-е место.

Составители рейтинга определили, сколько бензина в регионе можно было купить в июне на среднемесячную зарплату. Лидерами стали Москва, Ямало-Ненецкий, Чукотский округа. Жители этих регионов могут приобрести в месяц 2000-2500 литров.

Меньше всего (около 600 литров) способны купить на зарплату жители республик Северного Кавказа.

В Рязанской области показатель составил 852 литра. С начала 2023 года бензин марки АИ-92 подорожал в Рязани на 3,8%.