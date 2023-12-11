Понедельник, 11 декабря, 2023
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Рязанская область заняла 39-е место в рейтинге по накоплению взноса ипотеки

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В рейтинге по накоплению взноса ипотеки, составленном РИА Новости, Рязанская область заняла 39-е место.

Эксперты провели исследование способности россиян копить средства на первоначальный взнос по ипотеке. По результатам исследования подготовлен рейтинг.

В частности, в Рязанской области, чтобы накопить первоначальный взнос на покупку жилья, потребуется в среднем 5,1 года. 26,6% семей в Рязани не смогут накопить и за 10 лет.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Ненецкий автономный округ. Здесь для сбора первоначального взноса потребуется соответственно 2,3; 2,5 и 2,6 года.

В аутсайдерах — Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария. В последней республике в среднем копить придётся 14,7 лет.

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