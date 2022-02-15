Рязанская область заняла 3 место в ЦФО по росту количества индивидуальных предприятий в 2021 году

По итогам 2021 года Рязанская область стала третьей в ЦФО по числу индивидуальных предприятий, сообщает правительство региона, ссылаясь на данные международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Рост составил 0,8%. Наибольшее количество зарегистрировано в таких отраслях, как транспорт, торговля, услуги.

По поручению губернатора Николая Любимова в регионе уделяется большое внимание поддержке предпринимателей, говорится в пресс-релизе. Субъектам МСП предоставлено 197 займов на сумму 389,5 млн. рублей по льготным ставкам.

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По словам главы региона, поддержку не только сохранят, но и усилят.