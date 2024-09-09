Понедельник, 9 сентября, 2024

Рязанская область заняла 25 место в рейтинге рынка труда

Автор: 7info7

Опубликовано

Кремль в Рязани
Рязанский кремль

Рязанская область заняла 25 место в рейтинге российских регионов по рынку труда по итогам 2023 года. Об этом сообщают РИА Новости.

Регион получил 71,67 балла из 100 возможных. Это больше на 4,99 балла, чем годом ранее. Самыми успешными регионами по рынку труда стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Они набрали более 90 баллов. Такие показатели говорят о высоком уровне социально-экономического развития, хороших зарплатах и низкой безработице.

В целом по стране ситуация на рынке труда улучшилась в 83 регионах.

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