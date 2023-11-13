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Рязанская область занимает 49-е место в рейтинге по ипотечным платежам

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Рязанская область занимает 49-е место в составленном РИА Новости рейтинге российских регионов по ипотечным платежам.

Средний срок кредита на жильё в регионе составляет 305 месяцев, отношение ежемесячного ипотечного платежа к средней зарплате — 53%. Средний размер кредита на покупку жилья — 3,5 млн рублей.

В четырех российских регионах ипотечный платеж превышает 70% средней зарплаты, в целом по стране он составляет 44%.

Лидером рейтинга стала Магаданская область, где платёж по ипотеке составляет 25,5% от средней зарплаты по региону.

Санкт-Петербург и Москва занимают 19 и 24 строчки с цифрами, близкими к общероссийским.

В числе аутсайдеров — Калмыкия, Северная Осетия, Карачаево-Черкессия.

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