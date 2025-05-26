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Спорт

Рязанская область заключила соглашение с Российским футбольным союзом

Валерия Мединская

Рязанская область заключила соглашение с Российским футбольным союзом. Сторонами соглашения, кроме РФС и правительства региона, стали Минспорт РФ и Рязанская федерация футбола, сообщил 26 мая губернатор Павел Малков.

— Футбол — настоящий народный вид спорта, им занимаются более 43 тысяч рязанцев. Полностью перестраиваем систему, включая массовый, детско-юношеский спорт и работу профессиональных клубов. Соглашение поможет серьёзно усилить эту работу. Благодарю Александра Валерьевича Дюкова за поддержку нашего региона, — отметил Павел Малков.

По его словам, в регионе создаётся систему, в которой ребята из детских спортивных школ будут переходить в молодёжную команду, а затем лучшие — в профессиональный клуб. Уже этим летом стартует областной чемпионат с участием 30 команд, к участию подключились все муниципалитеты. Зимой планируется запуск областного чемпионата для детей.

— Отдельное направление — инфраструктура. Все футбольные поля в муниципалитетах проходят сертификацию для участия в областном чемпионате. Каждое нужно привести в порядок и наполнить жизнью. Постепенно будем приводить в порядок и наши главные стадионы: «Рязань-Арена» и ЦСК. Планируем строительство новых футбольных полей в районах, включая новый стадион в Сасове. Рядом с крытым манежем в Рязани планируем построить два открытых поля с подогревом и трибунами на две тысячи зрителей. Прорабатываем создание ещё одного крытого манежа рядом с ЦПКиО, — говорится в сообщении.

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