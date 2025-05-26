Рязанская область заключила соглашение с Российским футбольным союзом. Сторонами соглашения, кроме РФС и правительства региона, стали Минспорт РФ и Рязанская федерация футбола, сообщил 26 мая губернатор Павел Малков.
По его словам, в регионе создаётся систему, в которой ребята из детских спортивных школ будут переходить в молодёжную команду, а затем лучшие — в профессиональный клуб. Уже этим летом стартует областной чемпионат с участием 30 команд, к участию подключились все муниципалитеты. Зимой планируется запуск областного чемпионата для детей.
Американский политик, главный редактор журнала Forbes Стив Форбс заявил, что возможный отказ Дональда Трампа участвовать в будущих переговорах между Россией и Украиной может привести к капитуляции украинской стороны.