Рязанская область заключила соглашение с Российским футбольным союзом

— Отдельное направление — инфраструктура. Все футбольные поля в муниципалитетах проходят сертификацию для участия в областном чемпионате. Каждое нужно привести в порядок и наполнить жизнью. Постепенно будем приводить в порядок и наши главные стадионы: «Рязань-Арена» и ЦСК. Планируем строительство новых футбольных полей в районах, включая новый стадион в Сасове. Рядом с крытым манежем в Рязани планируем построить два открытых поля с подогревом и трибунами на две тысячи зрителей. Прорабатываем создание ещё одного крытого манежа рядом с ЦПКиО, — говорится в сообщении.