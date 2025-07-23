Рязанская область заключила соглашение с Домом народов России

Дом общественных организаций Рязанской области подписал соглашение с Домом народов России города Москвы в сфере укрепления и развития межнациональных и межконфессиональных отношений.

В подписании участвовали директор областного Дома общественных организаций Сергей Филимонов и заместитель руководителя Дома народов России Евгений Соловьев. Документ предусматривает совместную работу по укреплению единой гражданской идентичности, обмен позитивными практиками по развитию межнациональных отношений в регионах и формированию этнической толерантности.

В рамках подписания соглашения стороны обсудили планы по дальнейшему информационному, методическому и консультационному взаимодействию. В их числе – проведение совместных собраний и научных конференций, фестивалей, конкурсов, а также круглых столов, посвященных этнокультурному развитию народов России и реализации тематических проектов. Речь также шла о деятельности национально-культурных автономий нашего региона и г. Москвы, актуальных проектных инициативах НКО и важности проведения межведомственных акций по профилактике проявлений экстремизма и терроризма.