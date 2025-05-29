Рязанская область заключила соглашение о модернизации ЖКХ

Рязанская область подписала меморандум о модернизации коммунальной инфраструктуры. Как заявил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин, документ определяет ключевые задачи, направленные на повышение качества коммунальных услуг и уровня жизни населения.

«Для эффективного достижения всех поставленных задач с регионами подписаны меморандумы в сфере ЖКХ. Они предусматривают ряд обязательств для субъектов. В том числе это утверждение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций с их выполнением на 80% к 2027 году и полностью – к 2030-му. Также планируется ежегодное сокращение времени аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения минимум на 3%. Кроме того, с 2030 года предусмотрена замена не менее 2,5% сетей тепло- и водоснабжения, а также водоотведения», – сказал Марат Хуснуллин.

Контроль за выполнением условий меморандума возложен на Фонд развития территорий.

В 2024 году в Рязанской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры выделено свыше 700 млн рублей. Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»), с дополнительным софинансированием из регионального бюджета.