Рязанская область выступила с инициативой создания Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации

В России могут создать Межрегиональную ассоциацию центром импортозамещения и кооперации. С такой инициативой выступил губернатор Рязанской области Николай Любимов, передаёт телеканал Россия 24.
Объединение поможет обеспечить бесперебойную работу предприятий, которые из-за санкций вынуждены искать замену импортным материалам.
Инициативу главы Рязанской области поддержали в Госдуме РФ.
Подробнее о том, как будет выстроена работа Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации, можно узнать в сюжете: