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Вторник, 29 марта, 2022

Рязанская область выступила с инициативой создания Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации

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Рязанская область выступила с инициативой создания Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации

7info7

В России могут создать Межрегиональную ассоциацию центром импортозамещения и кооперации. С такой инициативой выступил губернатор Рязанской области Николай Любимов, передаёт телеканал Россия 24.

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Объединение поможет обеспечить бесперебойную работу предприятий, которые из-за санкций вынуждены искать замену импортным материалам.

Инициативу главы Рязанской области поддержали в Госдуме РФ.

— То, что делает Любимов, идёт в русле правительственных мер поддержки и имеет очень важный региональный аспект, — отметил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов. – Стыковка федерального центра и региона может дать необходимый эффект. Объединение по импортозамещению совершенно верно в нынешней ситуации. Вижу большую перспективу в тех наработках, которые предложили коллеги из Рязанской области.

— Готов лично связываться с каждым губернатором соседних областей и приглашать включаться в работу Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации, — заявил Любимов. – У нас общие экономические вопросы, проблемы. Гораздо проще находить решения вместе.

Подробнее о том, как будет выстроена работа Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации, можно узнать в сюжете:

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