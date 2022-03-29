Рязанская область выступила с инициативой создания Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации

— То, что делает Любимов, идёт в русле правительственных мер поддержки и имеет очень важный региональный аспект, — отметил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов. – Стыковка федерального центра и региона может дать необходимый эффект. Объединение по импортозамещению совершенно верно в нынешней ситуации. Вижу большую перспективу в тех наработках, которые предложили коллеги из Рязанской области.