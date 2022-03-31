Рязанская область выделит гранты на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов

30 марта в министерстве сельского хозяйства и продовольствия состоялось совещание на тему «Перспективы деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Рязанской области и меры их государственной поддержки». Об этом сообщил сайт ведомства.

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В совещании приняли участие первый замминистра министра сельского хозяйства и продовольствия региона Василий Запорожец, замминистра Виталий Костиков, начальник профильного отдела Лариса Филькина, руководители сельскохозяйственных потребительских кооперативов СПОК «Мещерский» Клепиковского района, СППК «Ермолово» и СППК «Мещера-Агросоюз» из Касимовского района.

На совещании обсуждались перспективы развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов и мер их государственной поддержки.

Сельскохозяйственная потребкооперация играет важную роль в развитии малых форм хозяйствования на селе, повышения их конкурентоспособности, роста товарной продукции. Министерством сельского хозяйства на протяжении ряда лет в рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» проводились мероприятия по популяризации сельскохозяйственной потребительской кооперации в регионе. Создан и работает Центр компетенций в сфере с/х кооперации и поддержки фермеров.

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В результате этой деятельности были созданы три кооператива.

В 2022 году в рамках Государственной программы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса» в качестве мер поддержки предусмотрены: предоставление грантов на развитие материально- технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, общая сумма государственной поддержки составляет 20,5 млн. рублей.