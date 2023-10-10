Рязанская область впервые стала регионом с высоким уровнем долговой устойчивости

Рязанская область впервые вошла в число регионов с высоким уровнем долговой устойчивости. Об этом сказал губернатор Павел Малков на заседании правительства 10 октября.

Министр финансов Рязанской области Марина Наумова отметила, что при разработке ключевых направлений бюджетной политики учтены стратегические приоритеты. Так, налоговая политика региона направлена на укрепление экономики в условиях санкций, оптимизацию нагрузки на бизнес, создание благоприятных условий для развития предпринимательства и улучшение инвестиционных условий в регионе.

В приоритетах – выполнений всех социальных обязательств перед гражданами, поддержка участников СВО и их семей, развитие инфраструктуры, помощь муниципалитетам и укрепление долговой устойчивости.

По информации министра, темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета области в прошлом году составил 119,8% к уровню 2021 года. Объем бюджетных инвестиций в прошлом году составил более 10 миллиардов рублей. Рязанская область по результатам мониторинга минфина России вошла в группу с высоким уровнем управления региональными финансами.

Павел Малков отметил, что Рязанская область впервые вошла в число регионов с высоким уровнем долговой устойчивости. Госдолг региона полностью состоит из дешевых бюджетных кредитов, что, по словам главы области, позволяет смотреть в будущее с оптимизмом:

Планы по развитию, которые у нас есть, должны реализовываться в любом случае. Мы очень активно взаимодействуем с инвесторами, запускается большое количество предприятий. Работа предстоит большая по всем направлениям.

Губернатор также подчеркнул, что в области сохраняются все меры поддержки аграрного сектора, сельское хозяйство остается стратегическим направлением развития региона.