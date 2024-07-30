Рязанская область впервые представила свой стенд на фестивале «Таврида.АРТ»

Рязанцы приняли участие в фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Он проходит ежегодно в Крыму. Об участии рязанцев в масштабном событии написал в своем Telegram-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

Рязанскую область представили более 60 талантливых ребят. В течение трех дней на площадке арт-кластера прошли сотни мероприятий, встреч, лекций и мастер-классов.

В этом году Рязанская область впервые представила на фестивале свой стенд. Рязанцы познакомили гостей Тавриды с поэзией Сергея Есенина, природой рязанского края, работами молодого художника Александра Дёмкина, а также угостили всех сладостями — рязанскими леденцами и калинником.

Стенд посетил первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко.