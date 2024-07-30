Вторник, 30 июля, 2024

Рязанская область впервые представила свой стенд на фестивале «Таврида.АРТ»

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/pavelmalkov_official

Рязанцы приняли участие в фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Он проходит ежегодно в Крыму. Об участии рязанцев в масштабном событии написал в своем Telegram-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

Рязанскую область представили более 60 талантливых ребят. В течение трех дней на площадке арт-кластера прошли сотни мероприятий, встреч, лекций и мастер-классов.

В этом году Рязанская область впервые представила на фестивале свой стенд. Рязанцы познакомили гостей Тавриды с поэзией Сергея Есенина, природой рязанского края, работами молодого художника Александра Дёмкина, а также угостили всех сладостями — рязанскими леденцами и калинником.

Стенд посетил первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко.

Рязанская область впервые представила свой стенд на фестивале «Таврида.АРТ»
Рязанская область впервые представила свой стенд на фестивале «Таврида.АРТ»
Рязанская область впервые представила свой стенд на фестивале «Таврида.АРТ»

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