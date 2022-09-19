Рязанская область вошла в топ-5 регионов по приверженности населения здоровому образу жизни

В рейтинге регионов России по здоровому образу жизни населения Рязанская область оказалась на пятой строчке. Рейтинг подготовило РИА Новости.

Возглавили рейтинг Дагестан – 98,4 балла и Чечня – 94,6 балла. Далее следуют Кабардино-Балкарская Республика – 86,2 балла и Республика Адыгея – 84,4. Регионы Северного Кавказа и юга России лидируют по показателю здорового образа жизни уже шестой раз подряд.

Эксперты объясняют это низким уровнем потребления табака и алкоголя. Также высокие позиции в рейтинге этим регионам удаётся удерживать за счёт высокой доли населения, занимающейся физкультурой и спортом, и низкой доли занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

Рязанская область замыкает первую пятёрку списка с 84,2 баллами. Специалисты объясняют такой результат низким уровнем потребления табака, низкой долей занятых на вредных и опасных производствах и невысоким уровнем смертности из-за потребления алкоголя.

Регионы Дальнего Востока замыкают список.

Как считают исследователи, после пандемии всё больше россиян стали понимать важность внимательного отношения к своему здоровью и ведения здорового образа жизни.

В основе рейтинга — восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространённость наркомании, занятие спортом и условия труда.