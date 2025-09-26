Рязанская область вошла в топ-10 рейтинга внедрения ИТС в регионах России

24 сентября в рамках форума «Интеллектуальные транспортные системы России» состоялась презентация первой независимой оценки субъектов РФ по уровню внедрения ИТС. Рейтинг призван стать инструментом для достижения целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в части создания комфортной и технологичной дорожной среды.

Ярким примером успешного региона стала Рязанская область, которая по итогам оценки заняла седьмое место в общероссийском зачете, войдя в десятку лидеров. Интересы области на мероприятии представляла делегация Дирекции дорог Рязанской области.

Ключевым условием успеха признано развитие профессионального сообщества ИТС, которое будет аккумулировать лучшие российские практики и технологии. Объединение усилий регионов, обмен успешным опытом и выработка единых стандартов оценки позволят значительно ускорить внедрение современных интеллектуальных решений.

Помимо презентации рейтинга, который оценивает как готовность инфраструктуры, так и эффективность использования ИТС, на форуме работала выставка передовых разработок.