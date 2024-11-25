Понедельник, 25 ноября, 2024
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Рязанская область вошла в первую десятку национального рейтинга по приверженности населения ЗОЖ

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Валерия Мединская
Image by Freepik

Рязанская область заняла 10 место в национальном рейтинге регионов по приверженности населения к здоровому образу жизни. Об этом сообщает РИА Новости. 

Рейтинг составлен на основе семи показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда. Результаты показывают, что между российскими регионами существуют значительные различия.

Лидерами рейтинга уже восьмой год подряд остаются регионы Северного Кавказа и юга России. Аутсайдерами стали Еврейская автономная область, Камчатский край и Магаданская область.

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