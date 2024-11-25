Рязанская область вошла в первую десятку национального рейтинга по приверженности населения ЗОЖ

Рязанская область заняла 10 место в национальном рейтинге регионов по приверженности населения к здоровому образу жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Рейтинг составлен на основе семи показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда. Результаты показывают, что между российскими регионами существуют значительные различия.

Лидерами рейтинга уже восьмой год подряд остаются регионы Северного Кавказа и юга России. Аутсайдерами стали Еврейская автономная область, Камчатский край и Магаданская область.