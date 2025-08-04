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Общество

Рязанская область вошла в число регионов, где появятся роботы-доставщики

Алексей Самохин
Фото: t.me/minec_russia

Рязанская область включена в список из 37 субъектов России, где в ближайшее время начнётся масштабное тестирование роботов-доставщиков. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Минэкономразвития. Документ установит правовые нормы для эксплуатации таких устройств на улицах городов, а также создаст условия для их безопасного использования в городской среде, пишет «Коммерсантъ»

Сейчас роботы-роверы работают только в Москве, Иннополисе (Татарстан) и Мурино (Ленинградская область). Их общее количество — около 160 единиц, и все они принадлежат компании «Яндекс». Планируемое расширение позволит нарастить парк до 2,6 тыс. устройств, а география их применения существенно расширится, в том числе — в Рязани и области.

Как пояснили в «Яндексе», выбор регионов обусловлен развитой городской инфраструктурой, интересом со стороны региональных властей и наличием логистических сценариев, подходящих для автоматизированной доставки. 

«Мы видим потенциал для масштабирования технологии, — отмечают в пресс-службе компании. — Здесь можно протестировать роботов в различных условиях: климатических, дорожных, логистических».

Как будут работать роботы-доставщики

В проекте постановления впервые законодательно определён термин «ровер» — это устройство с автоматической системой управления, предназначенное для доставки и передвижения по тротуарам, велодорожкам, пешеходным зонам и внутри зданий. Для их безопасной работы установлены следующие ограничения:

Максимальная скорость — 25 км/ч;

По тротуарам — до 10 км/ч;

При пересечении проезжей части — до 6 км/ч.

Также предусмотрены дополнительные меры:

Каждый робот должен быть застрахован на сумму не менее 500 тыс. рублей;

Устройства будут иметь индивидуальные номера и QR-коды;

В случае ДТП предусмотрены чёткие алгоритмы действий, в том числе обязательство вызвать полицию при подозрении на вред здоровью;

Ответственность за техническое состояние и поведение робота несёт оператор и компания-владелец.

«Ряд логистических задач последней мили можно поручить роверам. Чтобы выработать единые правила их использования, нужен масштаб. Именно поэтому мы запускаем эксперимент сразу в 37 регионах», — подчеркнул директор департамента цифрового развития Минэкономразвития Владимир Волошин.

Работа в рамках ЭПР даст возможность выявить особенности применения технологии в разных условиях, а также подготовить законодательную базу для дальнейшего массового внедрения роботов-доставщиков в повседневную жизнь россиян.

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